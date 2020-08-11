Başkentte kendisini polis, yargı ve güvenlik mensubu şeklinde tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ankara'da kendisini polis, yargı ve güvenlik mensubu olarak tanıtıp insanları dolandıran Doğan Ç. isimli kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda İzmir'de aracı içinde yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada kendi adına düzenlenmiş sahte hakim, savcı kimlik kartı, el telsizi, tepe lambası ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi. Şüpheli hakkında yapılan detaylı çalışmalarda, dolandırdığı kişilere kendisini Yargıda Birlik Platformu Başkanı, istihbaratçı, polis, asker, hakim, savcı gibi unvanlarla tanıttığı ortaya çıktı. Zanlının, Yargıtaydaki önemli kişilerin işlerini takip ettiği, para ve mal karşılığında dosya takiplerini yapıp haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca başka kişiler adına düzenlenmiş kimlik bilgilerini kullanarak otellerde konakladığı, yurt dışından üst düzey bürokratlar ile irtibatlı olduğu ve onlara da kendini iş adamı olarak tanıttığı belirlendi.

Doğan Ç.'nin, illegal yollarla elde ettiği paranın izini kaybetmesi için karışık nakit akışları sağladığı ve böylece kara para akladığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca yaşanabilecek adli işlemlere karşı kendisine polis süsü verip tepe lambası ve el telsizi taşıdığı belirlendi.

Yakalandığında polislere rüşvet teklif etti

Doğan Ç.'nin, kendisini gözaltına alan polislere aracında bulunan suç unsurlarını yok etmeleri karşılığında yüklü miktarda rüşvet teklifinde bulunduğu ifade edildi. Emniyete götürülen Doğan Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA