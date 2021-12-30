Kendisini odasına kilitleyen kişi için itfaiye devreye girdi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bir kişi, kendisini kilitlediği odasından itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Efendi Mahallesi G/41. Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın en üst katında oturan bir kişi, kendisini odasına kilitledi.

Ailesinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, itfaiye aracının merdiveniyle evin penceresinden içeri girerek odasının kapısını açtı.

İtfaiye erleri olay yerinden ayrılırken, sağlık ekipleri de eve giderek bağımlı olduğu belirtilen kişinin sağlık durumunu kontrol etti.