Son dakika: Kendisini ve çocuklarını darbeden kocasını öldürmekle suçlanan kadın yeniden hakim karşısında - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kendisini ve çocuklarını darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden kadın, Yargıtayın bozma ilamı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Damla K. ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının Yargıtayın bozma ilamını okunmasının ardından söz verilen Damla K, kararı kabul etmediğini belirterek, önceki kararda direnilmesini talep etti.

Önceki kararda direnilmesini isteyen sanık avukatı da duruşma salonu dışında hazır olan çiftin 15 yaşını dolduran kızı Ş.K'nin dinlenilmesi talebinde bulundu.

Duruşma salonuna çağrılan Ş.K, babasının annesine ve kendisine şiddet uygulayan biri olduğunu ileri sürerek, olay günü de babasının annesini çok dövdüğünü, annesinin öldürülmek korkusuyla bu şekilde hareket ettiğini söyledi.

Annesinin şu an çalışarak kendilerine baktığını belirten Ş.K, şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, mütalaa hazırlamak üzere dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Damla K, 24 Ağustos 2015'te piknik tüpüyle kafasına vurduğu eşi Fikret K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İddianamede, sanığın TCK'nin ilgili maddesi uyarınca "meşru savunma ve zorunluluk hali" kapsamında ceza verilmesine yer olmadığı belirtilmişti.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada mahkeme heyeti, meşru müdafaa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin mevcut dosya durumuna göre "meşru savunma ve zorunluluk hali" kapsamında değil, "haksız tahrik" altında işlendiğini belirterek beraat kararını bozmuştu.