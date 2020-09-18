Son Dakika | Kenevir imalathanesine operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika

Son Dakika | Kenevir imalathanesine operasyon: 1 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurduğu imalathanede kenevir yetiştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika | Kenevir imalathanesine operasyon: 1 tutuklama, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurduğu imalathanede kenevir yetiştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan düzenek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ürütülen çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde bir şahsın yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri sattığı bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili çalışma başlatan ekipler tarafından tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinin yanında şahsın kenevir yetiştirmek için yaptığı bir imalathanede tespit edildi.

Ekipler tarafından şahsın kurduğu imalathanede yapılan aramalarda kenevir yetiştirmek için yapılmış çok sayıda düzenek, aydınlatma, ısı ve havalandırma aparatları, 1 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, 1 adet vantilatör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ısı ayarlayıcı termostat ve 1 adet havalandırma motoru ve bu motora bağlı alüminyum folyodan yapılmış havalandırma boruları, kenevir yetiştirmek için kullanılan 4 adet farklı zirai ilaç ve 1 kilo 434 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, Kenevir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kenevir imalathanesine operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika

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