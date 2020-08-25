- Kenevir yetiştirmek için özel oda kurulan eve operasyon

ISPARTA - Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın evine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kenevir yetiştirilmek için özel sistem kurulan bir oda buldu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyuşturucu maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon kapsamında H.Ö. isimli bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada 40 kök Hint keneviri, 181,7 gram esrar maddesi, 600 gram kenevir tohumu, kenevir yetiştirmek için aydınlatma sistemi ile birlikte alüminyum folyodan hazırlanmış özel oda, kenevir yetiştirmek için alüminyum folyo ile tüp haline getirilmiş 140 adet saksı ve bir adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağalama', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ve 2313 SKM suçlarından işlem yapıldı. H.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.