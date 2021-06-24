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Son dakika... Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: "İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız" - Son Dakika

Son dakika... Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: "İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız"

24.06.2021 22:44

Bir son dakika haberine göre - Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: "İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız" Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde teslim edilen konutlarla ilgili olarak yaptığı...

- Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: "İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde teslim edilen konutlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşü Daire Başkanı Hakkı Alp, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri ile yüzde 98 oranında uzlaşma sağlandığını söyleyerek, "Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 1. Uygulama etabı içerisinde 62 bin metrekarelik alanda toplam 62 binada 512 tane bağımsız bölümünün kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu dönüşüm sürecinde mevcut binaların gayrimenkul değerleri çıkartıldı, projemiz hazırlandı, projemizdeki bağımsız bölümlerinde değerleri çıkartıldı. Bütün vatandaşlarımızı tercih şansına göre blok, kat ve cephe seçerek her birinin sözleşmelerini yaptık. Toplamda 512 bağımsız bölümün 500'ü ile uzlaşma sözleşmesi yaptık. 12 bağımsızın kamulaştırma işlemlerini 6306 sayılı kanuna göre gerçekleştirdik. Uzlaşma oranı yüzde 98 seviyelerinde bir dönüşüm oluştu. Meclis kararı doğrultusunda uzlaşmayı gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde inisiyatif yok, metrekare artması ve azalması veya bedel artması azalması gibi pazarlık söz konusu değildi" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız işin arkasındayız"

Alp, "Teslimden sonraki süreçte bazı vatandaşlarımız daireleri ile ilgili memnuniyetsizliklerini ve işçilikle ilgili aksaklıklarını ilettiler. Yaptığımız işin arkasındayız, gelen eksiklikler bize bildirdiklerinde biz bu eksiklikleri yüklenici firmaya bildirip tamamlatmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eksiklerle ilgili bize başvurulsun, birebir bütün ekibimiz ve yüklenici firma dairelerdeki eksik, işçilik hataları gibi bütün işlemlerimiz devam ediyor ve bu devam edecek. Hepsi tamamlanana kadar devam edecek. Kronikleşmiş bir problem varsa vatandaşlarımıza özellikle ricam, dilekçe yazarak büyükşehrimizin genel evrakına verirse birebirde takiplerimizi sağlarız" diye konuştu.

"Birkaç işçilik hatasından kaynaklı sanki bu dairelerin değerleri bu değilmiş gibi lanse edilmesi bizi çok üzüyor" diyen Hakkı Alp, "Bizim binalarımız c-40 beton ile depreme dayanıklı şekilde yapılmıştır. Eski yıktığımız alanda 62 bin metrekare alanda bir metrekare yeşil alan yokken yeni projemizde 35 bin metrekare yeşil alan, bir kapalı otopark yokken tamamlanan kısımda 950 araçlık otopark, bittiğinde bin 500 araçlık otopark olacak. Bu otopark sadece buradaki daire sahiplerimiz için yapıldı. İşçilikle ilgili hatalarımız ve eksiklerimiz ne varsa biz bunların hepsini bitirene kadar yaptığımız işin arkasındayız. Bu binalarda c-40 beton kullanıldı, yangın söndürme sistemleri var, mutfaklarda elektrikli ocak sistemleri var, su yumuşatma sistemleri bulunuyor. Birkaç işçilik hatasından kaynaklı sanki bu dairelerin değerleri bu değilmiş gibi lanse edilmesi bizi çok üzüyor. Çok ciddi emekler verildi ve verilmeye de devam ediliyor. Vatandaşımızın memnuniyeti için hem Kayseri Büyükşehir Belediyesi hem de yüklenici firmamız yaptığımız işi layıkıyla tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızın eksiklikleri ve hatalarıyla ilgili birebir daire başkanlığımıza başvurduklarında biz tamamlayacağımıza eminiz. Bütün vatandaşlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika... Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız
Son dakika... Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız
Son dakika... Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız
Son dakika... Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Gayrimenkul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp: 'İşçilikle ilgili eksikliklerimizi ve hatalarımızı giderene kadar yaptığımız işin arkasındayız' - Son Dakika


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