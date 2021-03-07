Son dakika... KENTSEV Başkanı Haluk Sur'dan "kentsel dönüşüm için acele edilmesi" çağrısı

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur, olası büyük depremde çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalardaki vatandaşların bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvaması gerektiğini belirtti.

KENTSEV'den yapılan açıklamada, Emlak Katılım Bankası AŞ'nin, kentsel dönüşüm için tüm alanları kapsayan güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm olmak üzere 3 ana finansman modeli geliştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği müjde ile Emlak Katılım Bankası'nın, kentsel dönüşüm ve güçlendirmede vatandaş için formül geliştirecek olmasının büyük bir heyecanla karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KENTSEV Başkanı Haluk Sur, İstanbul'da her binada ortalama 4 daire olduğunu belirterek, İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir deprem senaryosunda çok ağır ve ağır hasar alması beklenen daire sayısının 211 bin adedin üzerinde olduğunu bildirdi.

Bu rakamın kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Sur, ev sahiplerinin daireleriyle ilgili iyi araştırma yapmaları, uzman bir kuruluşa mutlaka yapı denetimi

yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Sur, bu binaların depreme dayanıksız olanlarının hemen tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemde kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümle ilgili önemli kararlar açıkladı. Emlak Katılım Bankası'nın 3 ana finansman modeli ile evleri kentsel dönüşüme uğramak zorunda olan vatandaşlara uygun finansman sunulması çok değerli ve hayati bir karar.

KENTSEV olarak sürecin entegrasyon tarafında aktif görev alabiliriz. Geç kalmamalıyız. Nitekim son 8 yılda 564 bin konut dönüşebilmişti. 700 bin konutun dönüşümü ise sürüyor. Acil dönüşmesi gereken konut adedi ise 300 bini İstanbul'da olmak üzere 1,5 milyon. Toplamda ise yaklaşık 6,5 milyon konut. Bu kararı, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün bağlantılı olduğu 200'den fazla alt sektörde ekonomik canlanma oluşturacak bir teşvik olarak görüyorum. Dolayısıyla karar sadece sektör adına değil, vatandaş adına da oldukça değerli. Nitekim kısa süre önce de konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlar için mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiren ve binasını dönüştürecek hak sahibi her bir vatandaşın bankalardan kullanacağı krediyi de 125 bin liradan 200 bin liraya ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon liraya yükselten kararlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanmıştı."

Bu teşvik ve desteklerin kentsel dönüşümü hızlandıracağına işaret eden Sur, binası çok ağır ve ağır hasar alması beklenen vatandaşların bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvaması gerektiğini vurguladı.