Son dakika: Kenya'da 3 teröristin firar etmesinin ardından cezaevleri genel müdürü görevden alındı - Son Dakika

Kenya'nın Kamiti bölgesindeki cezaevinde 15 Kasım'da 148 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan Mohamed Ali Abikar'ın da aralarında bulunduğu 3 terörist firar etmişti.

Görevden alınan Ogalo, terörle mücadele polisi tarafından gözaltına alındı.

Kenyatta'nın Ogalo'nun yerine John Kibaso Warioba'yu atadığı ifade edildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3 teröristin firar etmesinin ardından Kenyatta'nın Cezaevleri Genel Müdürü Ogalo'yu görevden aldığı belirtildi.

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