Son dakika haber: Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü

Son dakika haber: - Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü Kenya'nın başkenti Nairobi'de eğitim için havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü NAİROBİ - Kenya'nın başkenti Nairobi'de eğitim için havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Doğu Afrika ülkesi Kenya, helikopter kazasıyla sarsıldı. Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait Mi-171E tipi helikopterin yerel saatle 09.00 sıralarında başkent Nairobi'nin güneybatısındaki Ngong'da düştüğünü bildirdi. Kioko, olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Adı açıklanmayan bir polis, kaza sonucu helikopterdeki 17 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kenya basını, uçakta toplam 23 kişinin bulunduğunu belirtti. Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.

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