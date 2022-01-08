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Son dakika! Kenya'da devriye ekibine düzenlenen saldırıda 4 polis öldü - Son Dakika

Son dakika! Kenya'da devriye ekibine düzenlenen saldırıda 4 polis öldü

08.01.2022 11:49
Son dakika! Kenya'da devriye ekibine düzenlenen saldırıda 4 polis öldü

Son dakika gündem haberine göre Doğu Afrika ülkesi Kenya'da devriye gezen polis ekibine düzenlenen saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da devriye gezen polis ekibine düzenlenen saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sahil Bölgesi Komiseri John Elungata, Kenya'nın doğusundaki Somali sınırında bulunan sahil kasabası Lamu'da düzenlenen saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından yapıldığını açıkladı.

Elungata, patlayıcı madde ile düzenlenen saldırıda araçtaki 4 polisin öldüğünü, bazı polislerin de yaralandığını söyledi.

Kenya-Somali sınırında 2018'den bu yana düzenlenen saldırılarda 100'den fazla polis hayatını kaybetti.

Somali sınırına yakın bölgedeki Lamu'da daha önce Eş-Şebab'ın saldırıları görülmüştü.

Lamu bölgesinde 6 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırılar sonrası 6 Ocak'ta 30 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Somali, Afrika, Polis, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kenya'da devriye ekibine düzenlenen saldırıda 4 polis öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kenya'da devriye ekibine düzenlenen saldırıda 4 polis öldü - Son Dakika
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