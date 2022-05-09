Son dakika: Kenya'da Eş-Şebab saldırılarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika

Eş-Şebab örgütünün Somali'deki terör saldırıları sonrası komşu ülke Kenya'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Kenya basınındaki habere göre, Somali'nin Orta Şabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen saldırı sonrası Kenya güvelik güçleri, saldırı ihtimaline karşı alarma geçti.
Eş-Şebab'ın daha önce Kenya'da saldırı düzenlediği dikkate alınarak özellikle Somali sınırında güvenlik artırıldı.
Öte yandan güvenlik güçleri tarafından ana yollarda kontroller sıklaştırıldı.
Eş-Şebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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