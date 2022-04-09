Son dakika: Kenya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Kenya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

09.04.2022 14:06
Son dakika: Kenya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya basınındaki habere göre, silahlı kişiler gece saatlerinde Isiolo bölgesindeki sivillere saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırganların, köylülerin develerini çalmak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

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Saldırı, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kenya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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