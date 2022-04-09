Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya basınındaki habere göre, silahlı kişiler gece saatlerinde Isiolo bölgesindeki sivillere saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Saldırganların, köylülerin develerini çalmak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kenya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika