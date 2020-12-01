Son dakika... Kenya'daki bir köye silahlı saldırıda en az 7 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son dakika... Kenya'daki bir köye silahlı saldırıda en az 7 kişi öldürüldü
01.12.2020 17:19
Son dakika gelişmesine göre Kenya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerce bir köye düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerce bir köye düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre saldırı, ülkenin orta kesimindeki İsiolo bölgesinde yaşandı.
Saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bölge Komiser Yardımcısı Stephen Nyakundi saldırıyı doğrularken bölgedeki kabileler arasında yaşanan gerginliğin zaman zaman çatışmalara ve saldırılara neden olduğuna dikkati çekti.
İsiolo bölgesinde iki hafta önce kabileler arası yaşanan gerginlikte 2'si çocuk 4 kişi öldürülmüştü.
Son Dakika Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü