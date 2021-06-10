Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yasa dışı silah üreticilerine teslim olmaları ve ülkede yeni kurulan silah fabrikasında çalışma teklifinde bulundu.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenyatta ülkenin Kajiado bölgesinde ele geçirilen yasa dışı silahların imha edilmesi sırasında yaptığı konuşmada, yasa dışı silah üreticilerine teslim olmaları halinde af sözü verdi.

Kenya'da ele geçirilen kayıt dışı silahların yerel üretim olduğunu söyleyen Kenyatta, silah üreticilerinin yaptıkları işi bırakarak tecrübelerine göre yeni kurulan silah fabrikasında çalışabileceğini belirtti.

Kenyatta, "Bugün bir teklifte bulunmak istiyorum. Kenya şu anda kendi hafif silahlarını üretebiliyor ve siz, bunu orada suçlular için üretmekle meşgul olanlar, gelin size yasal silahlar üretmeniz için sürekli bir iş vermemize izin verin. Ekonomimizin büyümesine ve savunmasına yardımcı olun." diye konuştu.

Kenya, nisan ayında, yaklaşık 36 milyon dolara yeni bir hafif silah fabrikası kurmuştu.