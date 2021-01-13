Afrika ülkesi Uganda'da yarın düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri öncesi "adil seçim" çağrısıyla Kenya'da gösteri düzenleyen protestocuların gözaltına alındığı bildirildi.

Kenya merkezli insan hakları örgütü HAKI Africa Başkanı Hüseyin Halid'in de aralarında bulunduğu protestocular, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Uganda Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Kenyalı göstericiler, Uganda'da yarın düzenlenecek başkanlık seçiminin adil bir şekilde yapılması çağrısı yaptı.

Gösteriye müdahale eden Kenya polisi, Khalid ile birlikte Waithera Beatrice, Yassah Musa ve Ojiro Odhiambo gibi insan hakları aktivistlerinin de aralarında bulunduğu protestocuları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Khalid, yaptığı yazılı açıklamasında, "Kenya hükümetine ve Afrika Birliğine, Uganda hükümetinin değil, Uganda halkının yanında olmaları çağrısını yaptığımız için gözaltına alınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İçin Müslümanlar ve Kenya İnsan Hakları Komisyonu gibi sivil toplum kuruluşları da Uganda hükümetine demokrasi ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısı yaparak Khalid ve beraberindeki göstericilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Seçimlerde 11 aday yarışacak

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yaklaşık 35 yıldır iktidarı elinde tutan Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yarınki genel seçimlerde ülkede yükselen yeni siyasi akıma karşı zorlu bir mücadele verecek.

Uganda'da muhalif lider ve aynı zamanda "Bobi Wine" ismiyle bilinen şarkıcı Robert Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.