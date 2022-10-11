Tanzanya Devlet Başkanı Hassan da uyuşturucu ve insan ticaretinin iki ülkenin imajını olumsuz etkilediğini vurguladı.

İki ülkenin güvenliğini tehdit eden konulara karşı mücadele edileceğine dikkati çeken Ruto, söz konusu yasa dışı olayların Doğu Afrika bölgesini de etkilediğini sözlerine ekledi.

Ruto, "Terörle mücadele, uyuşturucu ve insan ticareti gibi suçlara karşı iş birliği kararı aldık." dedi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Tanzanyalı mevkidaşı Samia Suluhu Hassan ile düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin bazı konularda iş birliğini geliştireceğini açıkladı.

Kenya ve Tanzanya 'nın, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kenya ve Tanzanya terörle mücadele ve sınır güvenliği için anlaştı - Son Dakika

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