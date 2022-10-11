Son Dakika | Kenya ve Tanzanya terörle mücadele ve sınır güvenliği için anlaştı - Son Dakika
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Son Dakika | Kenya ve Tanzanya terörle mücadele ve sınır güvenliği için anlaştı

11.10.2022 09:10
Son Dakika | Kenya ve Tanzanya terörle mücadele ve sınır güvenliği için anlaştı

Son dakika haberlerine göre Kenya ve Tanzanya'nın, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kenya ve Tanzanya'nın, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Tanzanyalı mevkidaşı Samia Suluhu Hassan ile düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin bazı konularda iş birliğini geliştireceğini açıkladı.

Ruto, "Terörle mücadele, uyuşturucu ve insan ticareti gibi suçlara karşı iş birliği kararı aldık." dedi.

İki ülkenin güvenliğini tehdit eden konulara karşı mücadele edileceğine dikkati çeken Ruto, söz konusu yasa dışı olayların Doğu Afrika bölgesini de etkilediğini sözlerine ekledi.

Tanzanya Devlet Başkanı Hassan da uyuşturucu ve insan ticaretinin iki ülkenin imajını olumsuz etkilediğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Tanzanya, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kenya ve Tanzanya terörle mücadele ve sınır güvenliği için anlaştı - Son Dakika

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