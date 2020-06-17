Son dakika! Kenyalı çocuklara cinsel istismardan yargılanan ABD'li misyoner suçunu kabul etti - Son Dakika

Kenya'da bir yetimhane işlettiği sırada kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ABD'li misyoner Gregory Dow, suçunu itiraf etti.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Pennsylvania'daki federal mahkemede yargılanan ve suçunu kabul eden 61 yaşındaki Dow için 15 yıl 8 ay hapis cezası istendi.

Savcılar, dava dosyasında, Dow'un kimsesiz çocuklara zorla ve baskıyla suistimalde bulunduğunu belirterek, "Çocuklar ona baba diyorlardı ancak Dow, bir baba olmak yerine onların gençliğini ve kimsesizliğini yağmaladı." ifadesini kullandı.

Kenya mahkemesi tarafından 2017'de gözaltı kararı çıkarıldıktan sonra kaçmayı başaran Dow, ülkesinde FBI ajanları tarafından Haziran 2019'da gözaltına alınmıştı.

Dow'un eşiyle Kenya'nın Boito bölgesinde 2008'de açtığı Dow Ailesinin Çocuk Evi ise 2017'de kapatılmıştı.

Misyonerin daha önce ABD'de de benzer suç işlediği ve ceza aldığı belirtiliyor.

Daha önceki yıllarda da çok sayıda misyoner Afrika'nın değişik ülkelerinde cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmış ve ceza almıştı.

ABD'li misyoner Matthew Lane Durham, 2016'da Kenya'da yine çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 40 yıl hapse mahkum edilmişti.