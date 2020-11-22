Son dakika! Kepçenin altında kalıp hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Kepçenin altında kalıp hayatını kaybetti

22.11.2020 13:54
Son dakika! Kepçenin altında kalıp hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesi çalıştığı anda odun toplayan yaşlı adam, kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesi çalıştığı anda odun toplayan yaşlı adam, kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Salihli'ye bağlı Kabazlı Mahallesi yakınlarında bir üzüm bağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali G. idaresindeki kepçe, üzüm bağını tesviye ederek düzelttiği sırada enkazdan çıkan odunları toplamaya çalışan Şükrü Gündoğdu (86) kepçenin altında kaldı. Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Mehmet Ali G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Son dakika! Kepçenin altında kalıp hayatını kaybetti
Son dakika! Kepçenin altında kalıp hayatını kaybetti
Son dakika! Kepçenin altında kalıp hayatını kaybetti
Son dakika! Kepçenin altında kalıp hayatını kaybetti

Gündoğdu, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kepçenin altında kalıp hayatını kaybetti - Son Dakika


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