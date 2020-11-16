Son dakika: Kepek yüklü tır yandı - Son Dakika

Son dakika: Kepek yüklü tır yandı
16.11.2020 18:20
Edinilen son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde kepek yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde kepek yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Vakıf Kök'ün kullandığı 52 LK 666 plakalı kepek yüklü tır dorsesi, Amasya'nın Taşova ilçesi Destek köyü mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başladı. Tırın sürücüsü Kök, arka sol tekerin yandığını fark ederek dorseyi çekiciden ayırdıktan sonra durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Zaman kaybetmeden olay yerine giden Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, itfaiye ekiplerinin yanan dorseyi söndürmesiyle tekrar trafiğe açıldı. - AMASYA
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