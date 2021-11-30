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Son dakika: Kepez'de Amir Ateş Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Son dakika: Kepez'de Amir Ateş Kütüphanesi açıldı

30.11.2021 15:26
Son dakika: Kepez'de Amir Ateş Kütüphanesi açıldı

Son dakika habere göre Kepez Belediyesince Cumhuriyet'in 100'ncü yılı yatırım programı kapsamında planlanan Amir Ateş Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediyesince Cumhuriyet'in 100'ncü yılı yatırım programı kapsamında planlanan Amir Ateş Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Amir Ateş Semt Konağı'nın bir bölümünde oluşturulan kütüphane ilçeye kazandırılan 9'ncu kütüphane oldu.

Kütüphanenin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Esentepe Mahallesi'nde eğitim, sağlık ve kentsel dönüşüm gibi alanlarda çalışmaların süreceğini aktardı.

Kepez'e 16 kütüphane açma hedeflerine değinen Tütüncü, "Ben özel sebepler nedeniyle evlerinde ders çalışamayan öğrencilerimizin yürek yangınlarına şahit oldum. Biz bu nedenle kütüphane açmak istiyoruz. Bugün 200'den fazla çocuğumuzun aynı anda ders çalışabileceği bir kütüphaneyi gençlerimize ve öğrencilerimize armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Hakan Tütüncü iş insanları ile bir araya geldi"

Başkan Tütüncü, Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu'nun kasım toplantısında iş insanlarıyla bir araya geldi

Bir otelde düzenlenen toplantıda Tütüncü, iş insanlarının ulaşımdan kentsel dönüşüme çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Tütüncü soruların ardından, Kepez Belediyesinin ilçede yürüttüğü proje ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

-"Kepez'in Judo Takımı Liseler İl Şampiyonası'nda mücadele edecek"

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı aralık ayında Liseler İl Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli Eğitimi Bakanlığı ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek şampiyonaya Kepez'den 9 sporcu katılacak.

Son dakika: Kepez'de Amir Ateş Kütüphanesi açıldı
Son dakika: Kepez'de Amir Ateş Kütüphanesi açıldı
Son dakika: Kepez'de Amir Ateş Kütüphanesi açıldı

Cumhuriyet, Amir Ateş, Yatırım, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kepez'de Amir Ateş Kütüphanesi açıldı - Son Dakika


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