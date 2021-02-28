Son dakika! Kepez'den POMEM ve MSÜ adaylarına 'Parkur Hazırlık Kursları' - Son Dakika

Kepez Belediyesi, 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi(POMEM), ile Milli Savunma Üniversitesi'ne( MSÜ) girmek isteyen gençler için ücretsiz 'Sınav Parkuru Hazırlık Kursu' ve 'Fiziki Mülakat Hazırlık Kursu' açtı.

Kepez Belediyesi, 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi(POMEM), için 'Sınav Parkuru Hazırlık Kursu', Milli Savunma Üniversitesi'ne( MSÜ) girmek isteyen gençler için de 'Fiziki Mülakat Hazırlık Kursu' açtı. POMEM ve MSÜ'ye girmek isteyen adaylar için ücretsiz olarak düzenlenen kurslar Turgut Özal Spor Salonu'nda başladı. Haftanın 4 günü devam eden Parkur Hazırlık Kursları'nın 3 günü Turgut Özal Spor Salonu'nda, 1 günü de Meşe Kapısı'nda yapılıyor. Kurslara katılmak isteyen adaylardan sağlık raporu ile bu seneki POMEM sınavına başvuru yapmış olmaları şartı aranıyor. - ANTALYA