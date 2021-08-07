Son dakika... Kepsut'tan yangın bölgesine 9 tır hayvansal gıda yardımı - Son Dakika

Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında yangın bölgesinde ki vatandaşların baktıkları hayvanlarına ait damların yanması ile aç kalan hayvanlarına Kepsut ilçesinde 9 tır hayvansal gıda yardımı toplandı.

Kepsut Belediyesinin başlattığı kampanya ya kırsal mahallerde yaşan vatandaşlar duyarsız kalmadı. Vatandaşlar kampanya ya traktör römorklarını yükleyerek hayvansal gıda olan saman, ot, kuzu ve dana yemi yardımlarını tıra yüklediler. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, tırların Antalya Manavgat ilçesine uğurlanması töreninde yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en zor zamanlarında vefa örneği ile timsal olmus ve vefalı yurt adını almış Kepsut ilçemiz yangın mağdurlarımızı da yalnız bırakmadı. Kepsutlu hemşerilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür eder yangında zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum" dedi. - BALIKESİR