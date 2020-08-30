Son dakika... Kerbela şehitleri Iğdır'da anıldı - Son Dakika

Son dakika... Kerbela şehitleri Iğdır'da anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kerbela şehitleri Iğdır'da anıldı Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1381'inci yıl dönümü kapsamında Iğdır'da farklı camilerin avlu ve bahçelerinde anma programı düzenlendi.

Kerbela şehitleri Iğdır'da anıldı IĞDIR - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1381'inci yıl dönümü kapsamında Iğdır'da farklı camilerin avlu ve bahçelerinde anma programı düzenlendi. Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1381'inci yıldönümü etkinlikleri ülke genelinde korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Iğdır'da bir araya gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesini andı. Iğdır'da farklı camilerin avlu ve bahçelerinde toplanan vatandaşlar, deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad etti. Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup vatandaşlar 2 ay boyunca Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişini anmaktadır.

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