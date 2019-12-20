Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika Spor

Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor forması giyen Kerem Şahin'in Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası müsabakasındaki saldırısı sebebiyle PFDK'ya sevk etti.

Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor forması giyen Kerem Şahin'in Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası müsabakasındaki saldırısı sebebiyle PFDK'ya sevk etti.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;


Hukuk Müşavirliği'nce 20.12.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.


TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM ŞAHİN'nin 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı!
TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!

Son Dakika Haberleri
00:55 Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split... - Son Dakika Spor
00:25 Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika Spor
00:25 Ergin Ataman'dan flaş hareket! - Son Dakika Spor
00:10 Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir... - Son Dakika Spor
00:00 Sergen Yalçın, Rizespor maçına hazır! - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:54:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]