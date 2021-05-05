konuşan Adem Güney, "Eşim geçen pazartesi 'köye gideceğiz işim var annemle' dedi, 'tamam' dedim pazartesi günü gittik. Ondan sonra bana haber geldi, 'çocuk kayboldu, aradım bulamadım, babam da bulamadı' dedi. 'Çocuk nasıl kaybolur' dedim. Sonra ablamın, kardeşimin yanına gittim. Polisten izin aldık. Jandarma bizden evvel varmış aramaya başlamış. Sonra bir aramaya gittik, baktık çocuk yok. Jandarma bugün buldu. Allah razı olsun, devletimiz, milletimizden. Bulununca çok sevindim. Sevincimden ağladım. Merak ettim, ambulansta gördüm. Çok sevindim. Bundan başka sevincim yokmuş. Bulan astsubaydan da Allah razı olsun" dedi.