Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ militanlarınca yol yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında yola yerleştirdiği bombanın infilak ettiğini söyledi.

Nuri, olayda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 2'sinin de yaralandığını aktardı.

Yapılan incelemelerde bombanın, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yola daha önce yerleştirildiğini tespit ettiklerini aktaran Nuri, patlayıcının orduya ait devriye aracının geçişi sırasında da infilak ettiğini kaydetti.

Nuri, teröristlerin takibi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını sözlerine ekledi.

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.