Son dakika! Kerkük'te DEAŞ'a karşı "sert irade" operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika! Kerkük'te DEAŞ'a karşı "sert irade" operasyonu başlatıldı

20.07.2022 12:37
Son dakika! Kerkük'te DEAŞ'a karşı "sert irade" operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak güçleri, Kerkük kentinin güney kırsalında terör örgütü DEAŞ'a karşı "sert irade" adı verilen geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Irak güçleri, Kerkük kentinin güney kırsalında terör örgütü DEAŞ'a karşı "sert irade" adı verilen geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyindeki Kara Çok Dağları yakını ve kırsalında başlatılan operasyona Irak Hava Kuvvetleri de destek veriyor.

Operasyonda DEAŞ'lı bir teröristin öldürüldüğü, örgüt mensuplarınca kullanılan çok sayıda sığınağın imha edildiği belirtildi.

Kentin güneyindeki Mama Dağı yakınında bir teröristin de yakalandığı kaydedilirken, operasyonun hedefinin "bölgenin DEAŞ terör örgütünden tamamen temizlenmesi" olduğu ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kerkük'te DEAŞ'a karşı 'sert irade' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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