Son dakika: Kerkük'te DEAŞ'ın ateşe verdiği petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika: Kerkük'te DEAŞ'ın ateşe verdiği petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü
16.12.2020 20:53
Son dakika gelişmesine göre Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Hubbaza petrol kuyularına terör örgütü DEAŞ'ın 8 gün önce düzenlediği bombalı saldırı sonucu alev alan kuyuda yangının söndürüldüğü belirtildi.
Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Hubbaza petrol kuyularına terör örgütü DEAŞ'ın 8 gün önce düzenlediği bombalı saldırı sonucu alev alan kuyuda yangının söndürüldüğü belirtildi.
Kuzey Petrol Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, şirkete bağlı itfaiye ekipleri tarafından sürdürülen söndürme çalışmasının sonuç verdiği belirtildi.
Açıklamada, Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin de katkısıyla yapılan çalışmalar sonucu 33 numaralı kuyudaki yangının söndürüldüğü aktarıldı.
Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Hubbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.
Son Dakika İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgını Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi