Son dakika: Kerkük'te DEAŞ'ın ateşe verdiği petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık 'ta Kerkük kentinde bulunan Hubbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.

Açıklamada, Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin de katkısıyla yapılan çalışmalar sonucu 33 numaralı kuyudaki yangının söndürüldüğü aktarıldı.

Kuzey Petrol Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, şirkete bağlı itfaiye ekipleri tarafından sürdürülen söndürme çalışmasının sonuç verdiği belirtildi.

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