Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Nüveyşin köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından tarım arazisinin bulunduğu bir çiftlikte yere döşenen mayın patladı. Patlamada 1 kadının hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Irak güvenlik kaynaklarına göre bu sabah Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Riyaz ilçesinin Nüveyşin köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen mayın patladı. Patlamada 1 kadının hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar tedavi için Kerkük devlet hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin faili bulmak için geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi. - KERKÜK