Son dakika: Kernek Külliyesi'nde kadınlara meslek edindirme kursları veriliyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kadınlara yönelik meslek kursları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı İpek Caddesi'nde bulunan Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde kadınlara kuaför, mefruşat, giyim ve tasarım kursları veriliyor.

Merkezde görevli usta öğreticilerden Kadriye Bulut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde kursların kurallara uygun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.