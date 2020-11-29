Son dakika! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu koronavirüse karşı "dostane" uyardı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu koronavirüse karşı "dostane" uyardı Açıklaması

29.11.2020 08:01
Son dakika! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu koronavirüse karşı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medyada belediyenin yayınladığı klipte kamera karşısına geçerek koronavirüs salgınında topyekün mücadeleye herkesin katılmasını istedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medyada belediyenin yayınladığı klipte kamera karşısına geçerek koronavirüs salgınında topyekün mücadeleye herkesin katılmasını istedi.

Keşan Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle uyarıcı bir video hazırladı.

Salgın öncesi toplum ilişkilerini ve kurallara uymayanların neden olduğu sonuçları anlatarak başlayan videoda Belediye Başkanı Helvacı da yer aldı.

"Kimine kardeş, kimine ağabey, kimine arkadaş ama herkese dost olarak konuşmak istiyorum" diye sözlerine başlayan Helvacıoğlu sıkıntılı günlerden geçildiğini söyledi.

Kovid-19'un sevenleri sevdiklerinden ayırdığının altını çizen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"O kadar yoğun, yorgun sıkıntılı günler geçiriyoruz ki annesini babasını kaybedenler, eşlerinden dostlarından ayrı kalanlar, sessiz sınıflar, boş sokaklar görüyorum. İşini kaybetmiş, ekmek davasında olan dostlar görüyorum. Kendinden ailesinden geçmiş bizler için canını dişine takıp çalışan eli öpülesi cefakar insanlar görüyorum. Bu zamana denk gelmek bizim seçimimiz değil ama sonuçları bizim seçimimiz.

Bir dostun olarak konuşuyorum gördüklerimi sende görüyorsun bugünler geçecek, konu artık maske, mesafe, temizlik değil bunlar bizim olmazsa olmazlarımız ama artık kalplerimizin tek bir sorumluluk için aynı anda atması. Konu artık sensin, biziz, evlatlarımız, komşumuz, dostumuz bizi biz yapan herkes..."

Mustafa Helvacıoğlu, DOST Partisi, Kamera, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu koronavirüse karşı 'dostane' uyardı Açıklaması - Son Dakika


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