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Son dakika: Keşan'da 135 polisle huzur uygulaması - Son Dakika

Son dakika: Keşan'da 135 polisle huzur uygulaması

06.01.2022 18:34
Son dakika: Keşan'da 135 polisle huzur uygulaması

Son dakika habere göre Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri ilçe genelinde huzur uygulaması yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri ilçe genelinde huzur uygulaması yaptı. 135 personelin sahada olduğu denetimlerde 2 buçuk saatte toplam 33 bin 873 lira para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15.00-17.30 saatleri arasında 'huzur' uygulaması yapıldı. Şehrin çok sayıda noktasında yürütülen çalışmalara toplam 135 personel katıldı. Uygulamalar kapsamında, belirlenen noktalarda 788 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi; aynı zamanda 2 asker yoklama kaçağı şahıs da yakalandı.

Belirlenen noktaları yanı sıra denetlenen 3 umuma açık işyerinden 1'inin ruhsatsız olduğu tespit edildi. 1 kişide de 5 adet kilitli poşet içerisinde eroin maddesi ele geçirildi ve hakkında işlem başlatıldı.

Ekiplerin devam eden çalışmaları sırasında trafik kontrolleri de yapıldı. 94 araç ve sürücüsünün sorgulandığı trafik denetimlerinde bir sürücünün motosikletine başka bir motosikletin plakasını takarak trafiğe çıktığı belirlenirken, belgede sahtecilikten para cezası kesildi ve sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Süren trafik denetimlerinde 2 adet motosiklet ve 1 adet de otomobil bağlanarak yediemin otoparkına çekildi, 11 araç sürücüsüne ise çeşitli maddelerden toplamda 33 bin 873 lira idari para cezası kesildi. - EDİRNE

Son dakika: Keşan'da 135 polisle huzur uygulaması
Son dakika: Keşan'da 135 polisle huzur uygulaması
Son dakika: Keşan'da 135 polisle huzur uygulaması

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Hisarcık, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Keşan'da 135 polisle huzur uygulaması - Son Dakika


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