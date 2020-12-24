Son dakika: Keşan'da, depodan 10 teneke zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir yufka imalathanesi deposundan 10'ar kiloluk 10 teneke zeytin çaldıkları iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan C.D.'ye ait yufka imalathanesi deposundan 10'ar kiloluk 10 teneke zeytin çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, olayı daha önce de hırsızlıktan sabıkaları bulunan A.Y. (24), A.C.Ü. (15) ve İ.O.'nun (14) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., A.C.Ü. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.