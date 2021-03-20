Son dakika! Keşan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan pazaryeri dua ile açıldı - Son Dakika

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 2 hafta önce kapatılan pazaryeri, dua okunarak açıldı.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, tüm pazarcılara ve alışverişe gelen vatandaşlara sağlık ve sıhhat diledi.

Bir yıldır koronavirüs ile mücadele ettiklerini, bu kapsamda pazaryerini 15 gün önce kapatmak zorunda kaldıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Kapatmanın da çözüm olmadığına hep birlikte karar verdik. Bugün her biriniz polis, jandarma, zabıta olarak hem kendinizi hem de vatandaşlarımızı koruyan kolluk kuvveti olacaksınız. Bugün iyi bir sınav vereceğiz. Aksi halde koronavirüs sayıları arttığında 'Pazarı açtınız hastalık arttı' diyecekler." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Lütfen bugün önce kendinizi sonra vatandaşlarımızı koruyun. Bugün ne çay bahanesi ne de yemek bahanesi yapalım. Ne olur maskeler burnunuzun üzerinde olsun. Pazaryeri girişinde hem vatandaşlarımıza hem de pazarcı esnafımıza HES kodu kontrolü yapılacak. Malımız 4 kilo eksik olsun ama tezgahlarımızı açmaya devam edelim. Haftaya pazaryerinin açık olması, ekmeğinize sahip çıkmak için çok titiz çalışalım. Çay ocakları da bugün kısmen açıldı. Biz de herkesin işyerini açmasını istiyoruz."

Ardından Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından duası okundu.

Pazarcılar, duanın ardından tezgahlarında satışa başladı. Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara HES kodu kontrolü yaptı.