Son dakika... Keşan'da şişelerce kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika... Keşan'da şişelerce kaçak ve sahte içki ele geçirildi
13.10.2020 13:32
Son dakika 3. sayfa haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikamet içinde 27 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikamet içinde 27 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi. Bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, 12 Ekim Pazartesi günü ilçede sahte ve kaçak içki satışı yapan şahıslara yönelik bir dizi çalışma yürüttü.
Alınan bilgiler dahilinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.T. isimli bir şahsa ait ikamette 27 şişe sahte/kaçak içki ele geçirdi.
İçkilere el konulurken, M.T. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
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