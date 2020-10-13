Son dakika... Keşan'da şişelerce kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Keşan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, 12 Ekim Pazartesi günü ilçede sahte ve kaçak içki satışı yapan şahıslara yönelik bir dizi çalışma yürüttü.

Edirne 'nin Keşan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikamet içinde 27 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi. Bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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