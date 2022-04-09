KEŞAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA - Son Dakika
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KEŞAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA

09.04.2022 09:37
KEŞAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.B., M.P., H.P., H.K., M.D., H.D., P.D., S.G., G.D., S.D., S.C., S.T., T.E., T.D., Ö.D., E.E., A.G. ve N.I. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda satışa hazır 167,46 gram eroin, 657,14 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 18 mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 895 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D., S.T., S.C., M.D., H.D., P.D. ve H.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, T.E., E.E., A.G., N.I., H.B., M.P., H.P., S.D., T.D., S.G. ve Ö.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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