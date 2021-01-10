Son dakika... Keşan'da vefat eden gazetecilerin isimleri cadde ve sokaklarda yaşayacak - Son Dakika

Keşan ilçesinde hayatını kaybeden gazeteciler Tevfik Işık, Ümmü Aktan, Cumhur Birsel ve Ferhat Ezerçe'nin isimleri cadde ve sokaklara verilecek.

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Belediyesine yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirtti.

Bu konuda duyarlılık gösteren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Belediye Meclis üyelerine teşekkür eden Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak 2020'nin mart ayında Keşan Belediye Meclisi'ne verdiğimiz bir dilekçe ile hayatlarını kaybetmiş gazeteciler Tevfik Işık, Ümmü Aktan, Cumhur Birsel ve Ferhat Ezerçe'nin isimlerinin yaşatılması için cadde ve sokaklara isimlerinin verilmesi talebinde bulunduk. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen meclis toplantıları nedeniyle bu talep 7 Ocak'ta yapılan meclis toplantısında kabul edilerek, gerekli komisyona havale edildi. Komisyonun isimlerin verileceği cadde ve sokakları belirlemesinden sonra Işık, Aktan, Birsel ve Ezerçe'nin isimlerinin yer alacağı tabelalar yerlerine takılacaktır.

Bu talebimize duyarlılık gösteren başta Belediye Başkanı Helvacıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür ediyor, hayatını kaybetmiş gazetecilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."