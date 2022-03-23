Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı

23.03.2022 13:18
Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı

Son dakika haberler... Edirne'nin Keşan-Enez ilçeleri arasındaki karayolunda iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir kişi olay yerinde can verirken, iki kişi ise ağır yaralandı.

Edirne'nin Keşan- Enez ilçeleri arasındaki karayolunda iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir kişi olay yerinde can verirken, iki kişi ise ağır yaralandı.

Kaza 09.30 sıralarında Keşan-Enez karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Enez yönüne seyir halindeki Gökhan Çetintaş idaresindeki 22 T 4054 plakalı otomobil ile Suluca'dan babasıyla birlikte Keşan'a gitmekte olan Ali Kenar yönetimindeki 22 FK 739 plakalı otomobil, yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazaya karışan iki araç da hurdaya dönerken, saçılan araç parçaları sebebiyle yol trafiğe kapandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kazada hurdaya dönen aracında bulunan Ali Kenar olay yerinde can verirken, babası Ramadan Kenar ve diğer sürücü Gökhan Çetintaş ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan iki aracın çekiciler yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ali Kenar cenaze aracı ile Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - EDİRNE

Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı

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Tragger, Edirne, Keşan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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