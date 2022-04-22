Son Dakika | Keşif yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahsı Koçarlı polisi yakaladı - Son Dakika
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Son Dakika | Keşif yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahsı Koçarlı polisi yakaladı

22.04.2022 17:29
Son Dakika | Keşif yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahsı Koçarlı polisi yakaladı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tüp ve su bayinde çalışan ve dağıtım yapmak için girdiği evlerde önce keşif sonra da hırsızlık yapan bir şahıs Koçarlı Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tüp ve su bayinde çalışan ve dağıtım yapmak için girdiği evlerde önce keşif sonra da hırsızlık yapan bir şahıs Koçarlı Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Koçarlı'da polis ekipleri ilçede kentin huzur ve düzenini bozmaya çalışanlara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı ilçesinde aynı gün 4 ayrı evde hırsızlık olayı meydana geldi. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerlerine giden Koçarlı Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Ekipleri hırsızlık şüpheli yada şüphelilerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelilerinin A.B. ile ilçedeki bir tüp ve su bayinde çalışan Ş.Ş. olduğu belirlendi. Su ve tüp dağıttığı evlerde önce keşif ardından da hırsızlık yapan Ş.Ş. polis ekiplerinin yaptıkları operasyonla çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ş.Ş. gerekli işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Ş.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer hırsızlık şüphelisi A.B.'yi yakalamak için çok yönlü çalışma sürüyor. - AYDIN

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Koçarlı, Polis, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Keşif yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahsı Koçarlı polisi yakaladı - Son Dakika


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