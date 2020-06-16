Son Dakika | Kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan zanlı Kuşadası'nda yakaladı - Son Dakika

Kuşadası'nda narkotik ekipleri 17 yıl 3 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tüm Türkiye'de aranan zanlıyı yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 17 yıl 3 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tüm Türkiye'de aranan E.Ç. isimli hükümlünün Kuşadası Hacifeyzullah Mahallesinde bir ikamette geleceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine söz konusu adres çevresinde gerekli tedbirleri alan narkotik ekipleri, aranan hükümlü E.Ç.'yi motosikletle geldiği anda yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN