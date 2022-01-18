AFYONKARAHİSAR - "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, şehit ailelerini ve gazileri duygulandırdı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Afyonkarahisar Belediyesinin ev sahipliğinde bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen özel etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, filmi şehit yakınları ve gazilerle izlemekten büyük onur duyduğunu söyledi.

Duygu dolu olduklarını dile getiren Çiçek, "Filmi seyreden şehitlerimizin evlatları, babalarıyla ne kadar övünse az. Özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e çok teşekkür etmek istiyorum. Minnet borcumuz olan başımızın tacı şehitlerimizin aileleri ile birlikte bizlere bu filmi izletti." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılan filmi herkesin izlemesi gerektiğini belirtti.

İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, film olmasına rağmen Eren'i kendisine dokunmuş gibi hissettiğini ve çok etkilendiğini vurguladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da filmde anılarının canlandığına dikkati çekerek, "Bölücü hainler şunu bilmeliler ki; bu memlekette ne Erenler ne Fethi Sekinler ne de Ömer Halisdemirler biter. Devletimizde bize görev verirse gazi olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak tamamlamaya hazırız." diye konuştu.