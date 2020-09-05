Kestel Belediyesi, tarafından salgın kurallarına uygun şekilde 15 bin vatandaşa aşure ikram edildi.

Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl da 40 farklı noktada gerçekleşti. Salgın kurallarına uygun ve sosyal mesafeli şekilde gerçekleşen aşure dağıtımında 15 bin vatandaşa aşure ikram edildi. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan çadırda, Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri aşure dağıtımına katılarak, vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure ikramı sırasında vatandaşlarla kısa süreli sohbetler gerçekleştirirken Önder Tanır, aşurenin geleneklerimizde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Tanır, " Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Hepimizin ortak değeri olan aşure geleneğini yaşatmak için vatandaşlarımızla bir araya geldik ve aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek ayda hem inançlarımızın gereğini yerine getirmenin hem de birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA