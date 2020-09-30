Son dakika! "Ketebe Çocuk" yayın hayatına başladı - Son Dakika

Son dakika! "Ketebe Çocuk" yayın hayatına başladı

Son dakika haberi... 2018 yılında yayın hayatına başlayan Ketebe Yayınları, çocuklara nitelikli içerikler sunmak için "Ketebe Çocuk"u bünyesine kattığını duyurarak ilk eserlerini çocuk okuyucularla buluşturdu.

Son dakika!

2018 yılında yayın hayatına başlayan Ketebe Yayınları, çocuklara nitelikli içerikler sunmak için "Ketebe Çocuk"u bünyesine kattığını duyurarak ilk eserlerini çocuk okuyucularla buluşturdu.

Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları, yayın yelpazesini genişletiyor. Türk kültür dünyasına iki buçuk yılda 350'den fazla eser kazandıran Ketebe Yayınları, bünyesine çocuk eserlerini de kattı. Yeni yayınlarıyla birlikte her yaş grubuna hitap eden Ketebe, "Ketebe Çocuk" markasıyla artık çocukların renkli dünyasına hizmet edecek. Le Vapeur Magique'de düzenlemiş olduğu lansman ile basın mensupları ve yazarlarla bir araya gelen Ketebe Çocuk, ilk sekiz eserini de tanıtarak okuyucuların beğenisine sundu. Boğaz turu eşliğinde düzenlenen toplantıda firma ayrıca bundan sonraki süreçler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Öncelikli hedeflerinin çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizen firma, "Renkli Çoraplı Kuzgun", "Ağaç Dedi ki", "Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar", "Kocaman Kalpli Huysuz Graou", "Ayı Geldi", "Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?", "Kalemika Yalnız Kaldığında" ve "Dikkatle Bak" isimli 8 eseri çocukların ve çocuk edebiyatı severlerin beğenisine sundu.

"Segmentlerimizi ihtiyaçlara genişletiyoruz"

Toplantı öncesi şirket olarak böyle bir hizmete başlayacakları için çok sevinçli olduklarını dile getiren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri çocukları için endişelenen aileler adına güven konusunun çok önemli olduğunu söyleyerek, "2 buçuk yılda 350'den fazla kitap yayına aldık. Bu aslında yayıncılık tarihinde büyük bir emek. Toplumun, Türk kültürünün ihtiyaçları doğrultusunda yayın segmentimizi insanların ihtiyaçlarına göre genişletiyoruz. Şimdi de çocuklar için hizmet vereceğiz. Biliyorsunuz ki çocuk yayıncılığı ciddi bir gündem. İçerikler olarak özellikle ebeveynler ciddi anlamda rahatsız oluyor. Biz de bu noktada insanların güvenle okumalarını sağlayacak kitapların üretilmesi noktasında alt yapımızı hazırladık ve güzel yayınlar çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye'de yayıncılığın çitasını yükseltmeye talibiz"

Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise yayıncılık anlamında öncelikli hedeflerinin Türkiye'de çitayı yükseltmek olduğuna vurgu yaparak, "Çok kısa bir süre içerisinde çıkarmış olduğumuz kitaplarla ciddi bir kütüphane inşa ettik. Biz de Ketebe çatısı altında edebiyattan düşünceye, felsefeden bilime kadar birçok disiplinde önemli kitaplar yayınladık ve Türkiye'de yayıncılığın çitasını yükseltmeye talibiz. Çok fazla segmentte yayın yapıyoruz, bunlardan belki de en önemlisi aslında çocuk yayıncılığı. Çocuk edebiyatı ve çocukların kitapla kurduğu ilişkiyi çok önemsiyoruz. Hem okuma hem de iyi bir insan olma serüvenine bütün hikaye aslında çocukluk günlerinden başlıyor. Bir yayıncı olarak buna duyarsız kalmak, bununla alakalı bir plan geliştirmemek olmazdı" şeklinde konuştu.

Çocuk yayıncılığında güvenilir olmak çok önemli

Ayrıca çocuk kategorisinin çok dikkat gerektiren bir konu olduğunu son zamanlarda tartışmalara konu olan çocuk kitaplarındaki içeriklerin karşısında güvenilir bir yayıncılık anlayışı ile ilerlediklerinden de bahseden Furkan Çalışkan, "Çocuklar dünyada belli amaçlara göre şekillendirilmesi gereken bir topluluk olarak görülüyor. En azından çocukların yetişkin oldukları zaman ne olacaklarının ilk sinyalleri ve işaretleri çocukluk günlerinde verildiği için orada bazı manipülasyonlar, tehlikeli durumlar olabiliyor. Pedagojik durumlara uymayan ya da çocukların genel eğilimleri ile alakalı sıkıntılı yönlendirmeler olabiliyor. Bu çok riskli bir alan. Biraz da Ketebe Çocuk bu açıdan da yani çocukların okuyacakları kitaplara güvenmek isteyen aileler için kaliteli bir seçim sunmak için de yola çıktık. Hem kaliteli hem de her anlamda güvenilir açıdan yayınlar yaparak seçenekleri alternatifleri arttırmak. Kötünün yanında iyinin de olduğunu göstermek için yola çıktık. Yayın evinin aslında çocuklar için bir şeyler üretiyor olmasının temel motivasyonu buydu zaten" diye konuştu.

"Amacımız çocukların entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak"

Son olarak işin mutfağından Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel ise şöyle konuştu: "Ketebe Çocuk olarak öncelikli amacımız çocuklara kitapları sevdirmek, onların entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak. Kitaplarımızı hazırlarken çocukların anlam dünyasına hitap ettiğimizi her zaman göz önünde bulundurduk. Kültürümüzle, değer yargılarımızla paralel eserleri aylık periyodlarla yayımlamaya devam edeceğiz. Dünyada çocuk edebiyatında yaşanan gelişmeleri de takip ederek dünya standartlarındaki kaliteyi ülkemizde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yayımladığımız ilk sekiz kitabımızı, çocuklar ve çocuk edebiyatı severlerle buluşturduk." - İSTANBUL

Son dakika! Ketebe Çocuk yayın hayatına başladı
Son dakika! Ketebe Çocuk yayın hayatına başladı
Son dakika! Ketebe Çocuk yayın hayatına başladı

Türkiye, Medya, Çocuk, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Ketebe Çocuk' yayın hayatına başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Taksicilerin müşteri kavgası: 1'i ağır, 4 yaralı Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı Hava sıcaklığı düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor ABD'de başkan adayları Trump ile Biden canlı yayında karşı karşıya geldi Bir yaşındaki bebeğini işkence ederek öldüren anne tutuklandı: Sevmediğim zaman ısırıyordum Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak
Mourinho, maçı bırakıp tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden giderek sahaya getirdi Mourinho, maçı bırakıp tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden giderek sahaya getirdi         
09:23
Son Dakika: Döviz ve altın alımlarında kambiyo vergisi binde 2'ye düşürüldü Son Dakika: Döviz ve altın alımlarında kambiyo vergisi binde 2'ye düşürüldü         
08:27
Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Harekatın başından bu yana 2300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Harekatın başından bu yana 2300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi         
08:03
Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı         
07:35
Çocuğu doğduğu gün kazada hayatını kaybetti Çocuğu doğduğu gün kazada hayatını kaybetti         
01:58
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi         
18:51
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 09:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! "Ketebe Çocuk" yayın hayatına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei