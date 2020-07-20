Son dakika... Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı - Son Dakika

Son dakika... Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan terör gazisi Ramazan Uyar, Kıbrıs gazisi Musa Yanılmaz'ı ziyaret etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan terör gazisi Ramazan Uyar, Kıbrıs gazisi Musa Yanılmaz'ı ziyaret etti.

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Ramazan Uyar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla ziyaret ettiği Kıbrıs gazisi Musa Yanılmaz'ın harekatın 46. yılını kutlayarak, Türk bayrağı hediye etti.

Yanılmaz, 19 Temmuz 1974'de Mersin'den Kıbrıs'a hareket ettiklerini, sabah çıkartmaya katıldıklarını anlattı.


Kıbrıs harekatını hatırladıkça çok gururlandığını bazen de çok üzüntü duyduğunu belirten Yanılmaz, harekat sırasında oğlunun üzerine yemin ederek cepheye tek başına giden komutanını hiç unutamadığını söyledi.

Gaziantep, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı - Son Dakika
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