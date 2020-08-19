Son dakika... Kıbrıs gazisi, arazi kavgasında kardeşini öldürdü (2)
Son dakika haberi: KAÇARKEN KAZA YAPTIKocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Mehmet Civelek'i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek'i yakalamak için çalışma başlattı.
KAÇARKEN KAZA YAPTI
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Mehmet Civelek'i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek'i yakalamak için çalışma başlattı. Polisin peşine düştüğü Mustafa Civelek, Yuvacık semtinde kovalamaca sırasında otomobilinin kontrolünü kaybetti. Otomobil yol kenarına devrilirken, Civelek yaralandı. Mustafa Civelek, çağırılan ambulansla polis eşliğinde Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:48
Kaynak: DHA
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