Son dakika... Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Tahsin Odabaşı (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Tahsin Odabaşı (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Dilovası'nda oturan Tahsin Odabaşı, dün rahatsızlanması üzerine Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tahsin Odabaşı, sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirdi. Bugün, Dilovası Cumhuriyet Mahallesi Çardaktepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gazinin cenazesi askeri törenle Diliskelesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi