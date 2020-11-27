Son dakika! Kıbrıs Rum kesiminde hastaneler artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm veriyor - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) hastanelerin, kontrol edilemeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve günlük kaydedilen üç haneli vaka sayıları nedeniyle alarm verdiği bildirildi.

Fileleftheros'un haberinde, Rum kesiminde vaka sayılarının fazla olmasının sağlık sistemine büyük baskı yaptığı ve Kovid-19 vakalarının hastanelerdeki yatak kapasitesinin yüzde 50'sini doldurduğu belirtildi.

Lefkoşa Hastanesi yoğun bakımına giren hasta sayısının her geçen gün artmasının da endişe verici olduğu kaydedilen haberde, toplam 28 kişilik kapasitesi bulunan yoğun bakımda şu anda 17 hastanın tedavi gördüğü ve bunlardan 13'ünün entübe edildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, kasım ayının Kovid-19 kaynaklı ölümler açısından da "kara ay" olduğu ifade edilirken, 26 gün içinde Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin öldüğü, virüs taşıyan ve başka bir hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının da 31 olduğu kaydedildi.

Rum Sağlık Bakanlığının dün yaptığı açıklamada, 24 saat içerisinde 12 bin 99 test yapıldığı ve 220 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu.

Testlerden 5 bin 935'inin PCR testi, 6 bin 164'ünün de hızlı test olduğu ve vakalardan 103'ünün hızlı testlerle tespit edildiği açıklandı.

Rum kesiminde Kovid-19 ile ilgili yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor.