Son dakika... Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı - Son Dakika

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 10 bini geçti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 bin 555 test yapıldığını ve 248 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Buna göre, Rum kesiminde toplam vaka sayısı 10 bin 231'e ulaştı.

Kıbrıs Rum kesimindeki hastanelerin, kontrol edilemeyen Kovid-19 salgını ve günlük kaydedilen üç haneli vaka sayıları nedeniyle alarm verdiği bildirilmişti.

Rum hükümeti, pandeminin yayılmasını önlemek için Kıbrıs Rum kesimi genelinde 1-13 Aralık tarihlerinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkılmasının yasaklanması başta olmak üzere bir dizi tedbir kararları açıklamıştı.

Rum kesiminde ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta tespit edildi, virüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti.

KKTC'de 11 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli ise son 24 saatte toplam 11 pozitif vakanın görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 1095'e ulaştığını duyurdu.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1592 test yapıldığını, 11 pozitif vakaya rastlandığını ve 3 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 75 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hasta bulunmadığını ifade etti.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta tespit edildi, virüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.