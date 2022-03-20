Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular - Son Dakika
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Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular

20.03.2022 11:43
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1990 yılında vatani görevlerini yapan 30 asker arkadaşı, 32 yıl sonra Ankara'da bir araya geldi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1990 yılında vatani görevlerini yapan 30 asker arkadaşı, 32 yıl sonra Ankara'da bir araya geldi. Buluşmaya katılan bölük komutanı emekli kıdemli albay Uğur Taze (54), "Onlar, benim subay olarak ilk göz ağrılarımdır. Onlar, benim ilk askerlerimdi" dedi.

Lefkoşa'ya bağlı Paşaköy ilçesindeki 28'inci Tümen Tank Taburu Görev Kuvveti Mekanize Piyade Bölüğü'nde 1990 yılında askerlik yapan silah takımı çavuşu Özer Çelik (50), yıllar sonra asker arkadaşlarına ulaştı. İlk başta 17 kişiye ulaşan Çelik, ardından sosyal medya aracılığıyla bu sayıyı 30'a çıkardı. 'WhatsApp' grubu kurarak görüşen asker arkadaşları, o dönemki komutanları Uğur Taze'ye de ulaşınca Ankara'da bir araya gelme kararı aldı. 30 silah arkadaşı, 32 yıl sonra arkadaşları Erol Çetinkaya'nın (50) Ankara'daki kafesinde bir araya geldi. Çeşitli illerden gelen asker arkadaşları anılarını tazeleyip, hasret giderdi.

'20'Lİ YAŞLARDA ASKERDİK, ŞİMDİ O YAŞTA ÇOCUKLARIMIZ VAR'

Buluşmanın sağlanmasına öncülük eden, Artvin'den Ankara'ya gelen Özer Çelik, "1992 yılında Kıbrıs Paşaköy'de askerlik yaptık. Yaklaşık 20 yaşlarında askerlik yaptık. Şu an hepimizin o yaşlarda çocukları var. İrtibatı kesmemek adına, daha sık görüşmek için internet üzerinden bir grup kurduk. O dönemki arkadaşların çoğuna ulaştık. 'Bir gün buluşalım' diye konuşuyorduk ve bugün burada toplandık. Bazı arkadaşlarla zaten görüşüyorduk, daha sonra grup sayesinde sayımızı her gün artırdık. Bu süreçte 4 arkadaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Bazı arkadaşlarımız da hastalık nedeniyle gelemedi. Bu buluşmayı her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz. İnşallah, bundan sonra birlik ve beraberliğimiz devam eder. Buraya bugün hemen hemen her ilden gelen oldu. O dönemde silah takımı çavuşu olarak görev yapıyordum. Arkadaşlarımız çeşitli çeşitli görevlerde yer alıyordu" dedi.

'Emekli kıdemli albay Uğur Taze ise "Kardeşlerimizle Kıbrıs'ta özel birlikte görev yaptık. 32 sene sonra beni buldular ve buluşmayı organize ettiler. Biz de geldik ve keyifle eski günleri yad ettik. Eski anılarımız üzerine çok konuştuk. Eğitimler, törenler ve özellikle atışlar ile ilgili konuştuk. Çok güzel bir gün geçirdik. Böyle bir birlikteliği bırakmayız, tekrarını mutlaka yapacağız. Onlar, benim subay olarak ilk göz ağrılarımdır. Onlar, benim ilk askerlerimdi. O dönemde hepimiz gençtik, şimdi saçımız döküldü, sakalımız ağardı. Bundan sonra da inşallah hep görüşürüz" diye konuştu.

Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular
Kıbrıs'ta askerdiler, 32 yıl sonra Ankara'da buluştular

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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