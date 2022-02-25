Son dakika... Kiev'deki hükümet binaları yakınlarında silah sesleri duyulmaya başlandı - Son Dakika
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Son dakika... Kiev'deki hükümet binaları yakınlarında silah sesleri duyulmaya başlandı

25.02.2022 12:38
Son dakika... Kiev'deki hükümet binaları yakınlarında silah sesleri duyulmaya başlandı

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna ordusu, başkent Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirdi.

Ukrayna ordusu, başkent Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait "ajanlar" ve "sabotajcıların" başkent Kiev'in yaklaşık 7,5 kilometre yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, en şiddetli çatışmalar Ivankov şehrinin yanı sıra Kiev bölgesindeki Gostomel, Vorzel ve Bucha'da uç mahallelerde yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını gece boyunca hızlandırmıştı.

Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çalmış, Rus ordusu ise Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurmuştu.

Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etmiş yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde 'Belki bu son yayınım olur' dedi Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde 'Belki bu son yayınım olur' dedi Rus ordusu Kiev'e 80 kilometre mesafede Rus ordusu Kiev'e 80 kilometre mesafede

Hükümet, Ukrayna, Silah, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kiev'deki hükümet binaları yakınlarında silah sesleri duyulmaya başlandı - Son Dakika


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